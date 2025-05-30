У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин
Киев • УНН
По словам Максима Жорина, на приграничных территориях не уделяют должного внимания проблеме антидроновых сеток. Вне зоны ответственности подразделений их нет, хотя FPV-дроны достигают 40 км.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что ни в Харьковской, ни в Сумской областях в вопросе антидроновых сеток ВСУ почти не сдвинулись с места. Об этом он сообщил на странице в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Жорина, этой проблеме должного внимания на приграничных территориях не уделяют.
Если мы говорим о линии фронта, например, на Купянском направлении, то сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно подразделения, которые там стоят
Он добавил: за пределами подразделений ничего нет, хотя глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км.
Очень бы хотелось увидеть какое-то уже движение. Это же не дальнобойные ракеты, которых надо ждать из-за границы
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Максима Жорина сообщал, что создание россиянами "буферной зоны" приведет к потере территорий и боям за Сумы и Харьков.