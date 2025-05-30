У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что ни в Харьковской, ни в Сумской областях в вопросе антидроновых сеток ВСУ почти не сдвинулись с места. Об этом он сообщил на странице в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Жорина, этой проблеме должного внимания на приграничных территориях не уделяют.

Если мы говорим о линии фронта, например, на Купянском направлении, то сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно подразделения, которые там стоят – отметил Жорин.

Он добавил: за пределами подразделений ничего нет, хотя глубина работы FPV-дрона уже достигает 40 км.

Очень бы хотелось увидеть какое-то уже движение. Это же не дальнобойные ракеты, которых надо ждать из-за границы – подчеркнул Жорин.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Максима Жорина сообщал, что создание россиянами "буферной зоны" приведет к потере территорий и боям за Сумы и Харьков.