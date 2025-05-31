Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке
Киев • УНН
Вночі 31 травня россияне атаковали Харьков, под ударом оказался Шевченковский район. Местные власти сообщают о взрывах и атаке вражеских БПЛА.
В ночь на субботу, 31 мая, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что под ударом оказался Шевченковский район Харькова.
В городе были слышны взрывы! Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!
Впоследствии он сообщил, что есть информация о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.
В свою очередь председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что областной центр находится под атакой вражеских БпЛА, "звучат взрывы".
Напомним
В ночь на 30 мая Харьков подвергся массированной атаке БПЛА. Удар пришелся по Слободскому району города. Были зафиксированы "прилеты" восьми беспилотников.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки россиян на Харьков пострадала работница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия.
У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 7818 просмотров