Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
30 мая, 16:58 • 18721 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 59061 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 70670 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 68827 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 107688 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 102421 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 59776 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33458 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30505 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 153943 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
84%
749мм
Популярные новости

Gerry Weber закрывает все магазины в Германии из-за банкротства

30 мая, 15:41 • 5706 просмотра

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин

30 мая, 15:50 • 7818 просмотра

Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон

30 мая, 16:10 • 2958 просмотра

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

30 мая, 17:58 • 4148 просмотра

Африку раскалывает вулканический супершлейф: что известно о тектоническом разломе

30 мая, 18:46 • 4984 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 64241 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 86026 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 97107 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 107688 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 102421 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 33333 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 68571 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 57969 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 133062 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 124586 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Вночі 31 травня россияне атаковали Харьков, под ударом оказался Шевченковский район. Местные власти сообщают о взрывах и атаке вражеских БПЛА.

Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке

В ночь на субботу, 31 мая, россияне атаковали Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что под ударом оказался Шевченковский район Харькова.

В городе были слышны взрывы! Над Харьковом зафиксированы вражеские ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях!

- написал Терехов.

Впоследствии он сообщил, что есть информация о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе.

В свою очередь председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что областной центр находится под атакой вражеских БпЛА, "звучат взрывы".

Напомним

В ночь на 30 мая Харьков подвергся массированной атаке БПЛА. Удар пришелся по Слободскому району города. Были зафиксированы "прилеты" восьми беспилотников.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки россиян на Харьков пострадала работница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия.

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 7818 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,981.90
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,534.29