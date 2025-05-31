Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома
Киев • УНН
31 мая вооруженные силы рф нанесли авиаудары по пригороду Харькова, ранены семь человек. Повреждены здания в Васищево и более 10 домовладений в Безлюдовке.
Утром вооруженные силы рф нанесли ряд авиационных ударов по пригороду Харькова, пострадали семь человек, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Детали
По данным следствия, 31 мая около 10:35 вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по пригороду Харькова.
В поселке Васищево повреждены здания и складские помещения частного предприятия. Ранения получили три человека: 22-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 64 и 57 лет.
В поселке Безлюдовка повреждено более 10 домовладений. Две женщины, которым 74 и 66 лет, ранены. Еще у одной 65-летней жительницы и мужчины 50 лет – острый шок.
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... начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил рф.
Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары31.05.25, 04:59 • 17640 просмотров