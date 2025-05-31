Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома

Утром вооруженные силы рф нанесли ряд авиационных ударов по пригороду Харькова, пострадали семь человек, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 31 мая около 10:35 вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по пригороду Харькова.

В поселке Васищево повреждены здания и складские помещения частного предприятия. Ранения получили три человека: 22-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 64 и 57 лет.

В поселке Безлюдовка повреждено более 10 домовладений. Две женщины, которым 74 и 66 лет, ранены. Еще у одной 65-летней жительницы и мужчины 50 лет – острый шок.

По предварительным данным, российская армия ударила ФАБ с УМПК-Д (дальнобойные) из населенного пункта томаровка белгородской области рф.

... начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил рф.

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