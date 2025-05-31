Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома

$41.530.00
46.800.00
ukenru
В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня
13:12 • 4864 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

12:42 • 14684 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 25812 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 66119 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 111651 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 111362 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 102927 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 172241 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 144608 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 64197 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.4м/с
34%
749мм
Популярные новости

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1250 россиян и уничтожили 54 артсистемы

31 мая, 04:28 • 12148 просмотра

Атака россиян на Херсон: погиб 66-летний мужчина

31 мая, 04:44 • 24371 просмотра

В Днепропетровской области в результате удара россиян два человека ранены: подробности

31 мая, 05:22 • 6604 просмотра

Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

31 мая, 08:17 • 10776 просмотра

Силы обороны взяли в плен 10 оккупантов на курском направлении

08:41 • 13971 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 102061 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 123010 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 132619 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 172258 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 144614 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 49790 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 84954 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 72576 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 146508 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 137143 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

31 мая вооруженные силы рф нанесли авиаудары по пригороду Харькова, ранены семь человек. Повреждены здания в Васищево и более 10 домовладений в Безлюдовке.

Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома

Утром вооруженные силы рф нанесли ряд авиационных ударов по пригороду Харькова, пострадали семь человек, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 31 мая около 10:35 вооруженные силы рф нанесли серию авиационных ударов по пригороду Харькова.

В поселке Васищево повреждены здания и складские помещения частного предприятия. Ранения получили три человека: 22-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 64 и 57 лет.

В поселке Безлюдовка повреждено более 10 домовладений. Две женщины, которым 74 и 66 лет, ранены. Еще у одной 65-летней жительницы и мужчины 50 лет – острый шок.

По предварительным данным, российская армия ударила ФАБ с УМПК-Д (дальнобойные) из населенного пункта томаровка белгородской области рф.

... начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия с целью надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил рф.

Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары31.05.25, 04:59 • 17640 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,124.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,532.99