В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

росія не показує нікому текст свого меморандуму про припинення вогню, щоб його не критикували до моменту переговорів, адже він, ймовірно, буде неприйнятним. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вони намагаються тримати всіх у невизначеності, щоб їх план, ми вже можемо припустити, що він буде ні для кого не прийнятним, не піддавався знеціненню та критиці до моменту переговорів. Вони затягують час - заявив Лещенко.

За його словами, не показуючи план до переговорів росіяни не дають можливість оцінити життєздатність цього плану, спроможність його виконати.

Всі чекають, час минає й потім всі зустрінуться й виявиться, що цей план росіян нічим не відрізняється від заяв небензі (постійного представника рф при ООН - ред.) або пескова, відповідно далі рухатися із цим планом буде дуже складно - сказав Лещенко.

У рф назвали умови, за яких можуть розглянути припинення вогню

Лещенко зазначив, що вони виграли тиждень й на будь-які претензії скажуть: "Ми ж в переговорному процесі. От наш план. Ви ж хотіли, ми його вам показуємо".

Це називається око замилюванням - додав Лещенко.

Доповнення

30 травня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ані в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна передала росії документ про припинення вогню.

30 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.