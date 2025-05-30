Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч: Зеленський анонсував розмову з Ердоганом

Сьогодні запланована розмова з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч України та рф. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

... запланована розмова з Президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей - наголосив Зеленський.

Додамо

Глава держави додав, що зараз ані Україна, ані Туреччина як приймаюча сторона не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум".

Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на росію - резюмував Зеленський.

рф робить з дипломатії посміховисько, потрібен тиск санкціями: Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".