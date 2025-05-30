Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу: Зеленский анонсировал разговор с Эрдоганом
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о запланированном разговоре с Эрдоганом, чтобы добавить реальное содержание в возможную встречу. Он также отметил, что ни у Украины, ни у Турции нет информации о российском "меморандуме".
Сегодня запланирован разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу Украины и рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
... запланирован разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии – это потерянные жизни людей
Добавим
Глава государства добавил, что сейчас ни Украина, ни Турция как принимающая сторона не имеют никакой информации о российском так называемом "меморандуме".
Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они наиболее неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно – давление на россию
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Напомним
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".