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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

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Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу: Зеленский анонсировал разговор с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Президент Украины сообщил о запланированном разговоре с Эрдоганом, чтобы добавить реальное содержание в возможную встречу. Он также отметил, что ни у Украины, ни у Турции нет информации о российском "меморандуме".

Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу: Зеленский анонсировал разговор с Эрдоганом

Сегодня запланирован разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу Украины и рф. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

... запланирован разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии – это потерянные жизни людей 

- подчеркнул Зеленский.

Добавим

Глава государства добавил, что сейчас ни Украина, ни Турция как принимающая сторона не имеют никакой информации о российском так называемом "меморандуме".

Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они наиболее неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно – давление на россию 

- резюмировал Зеленский.

рф делает из дипломатии посмешище, необходимо давление санкциями: Зеленский встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем30.05.25, 20:37 • 872 просмотра

Напомним

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".

Антонина Туманова

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