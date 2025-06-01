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В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, возник пожар

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Ночью 1 июня российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание, возник пожар, но предварительно без пострадавших.

В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, возник пожар

В ночь на воскресенье, 1 июня, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram, передает УНН.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории

- говорится в сообщении чиновника.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - добавил Федоров.

Напомним

В субботу, 31 мая, российская армия атаковала КАБами одну из прифронтовых общин Запорожской области. Ранена 52-летняя женщина в Верхней Терсе. 

Россияне обстреляли Купянск и Волчанские Хутора: убили человека, еще троих ранили31.05.25, 20:28 • 1702 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожье
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