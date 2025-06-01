В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, возник пожар
Киев • УНН
Ночью 1 июня российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание, возник пожар, но предварительно без пострадавших.
В ночь на воскресенье, 1 июня, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram, передает УНН.
Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории
"Предварительно, обошлось без пострадавших", - добавил Федоров.
Напомним
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