В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, возник пожар

В ночь на воскресенье, 1 июня, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram, передает УНН.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории - говорится в сообщении чиновника.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - добавил Федоров.

Напомним

В субботу, 31 мая, российская армия атаковала КАБами одну из прифронтовых общин Запорожской области. Ранена 52-летняя женщина в Верхней Терсе.

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