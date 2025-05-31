Окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області: є поранена, горять будинки

Армія рф атакувала КАБами одну з прифронтових громад у Запорізькій області, є поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни завдали два удари КАБами по одній із прифронтових громад області. Як наслідок, горять приватні будинки. Попередньо, одна людина постраждала - повідомив Федоров.

Згодом голова ОВА додав, що 52 - річна жінка, постраждала від ворожої атаки на Верхню Терсу, вже отримала необхідну допомогу медиків.

Від госпіталізації постраждала відмовилася. Її стан дозволяє продовжити лікування вдома.

Атака ворога на Запоріжжя: двоє загиблих, п'ятеро поранених