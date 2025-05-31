Окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області: є поранена, горять будинки
Київ • УНН
Російська армія атакувала КАБами одну з прифронтових громад Запорізької області. Поранено 52-річну жінку у Верхній Терсі, вона відмовилася від госпіталізації.
Армія рф атакувала КАБами одну з прифронтових громад у Запорізькій області, є поранена. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни завдали два удари КАБами по одній із прифронтових громад області. Як наслідок, горять приватні будинки. Попередньо, одна людина постраждала
Згодом голова ОВА додав, що 52 - річна жінка, постраждала від ворожої атаки на Верхню Терсу, вже отримала необхідну допомогу медиків.
Від госпіталізації постраждала відмовилася. Її стан дозволяє продовжити лікування вдома.
Атака ворога на Запоріжжя: двоє загиблих, п'ятеро поранених30.05.25, 07:12 • 3244 перегляди