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Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Российская армия атаковала КАБами одну из прифронтовых громад Запорожской области. Ранена 52-летняя женщина в Верхней Терсе, она отказалась от госпитализации.

Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

Армия рф атаковала КАБами одну из прифронтовых громад в Запорожской области, есть раненая. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне нанесли два удара КАБами по одной из прифронтовых громад области. Как следствие, горят частные дома. Предварительно, один человек пострадал 

- сообщил Федоров.

Впоследствии глава ОВА добавил, что 52 - летняя женщина, пострадавшая от вражеской атаки на Верхнюю Терсу, уже  получила необходимую помощь медиков.

От госпитализации пострадавшая отказалась. Ее состояние позволяет продолжить лечение дома.

Атака врага на Запорожье: двое погибших, пятеро раненых30.05.25, 07:12 • 3236 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Запорожская область
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