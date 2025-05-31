Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

Армия рф атаковала КАБами одну из прифронтовых громад в Запорожской области, есть раненая. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

россияне нанесли два удара КАБами по одной из прифронтовых громад области. Как следствие, горят частные дома. Предварительно, один человек пострадал - сообщил Федоров.

Впоследствии глава ОВА добавил, что 52 - летняя женщина, пострадавшая от вражеской атаки на Верхнюю Терсу, уже получила необходимую помощь медиков.

От госпитализации пострадавшая отказалась. Ее состояние позволяет продолжить лечение дома.

Атака врага на Запорожье: двое погибших, пятеро раненых