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Атака врага на Запорожье: двое погибших, пятеро раненых

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам Запорожской области 29 мая погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Оккупанты нанесли 507 ударов по 17 населенным пунктам.

Атака врага на Запорожье: двое погибших, пятеро раненых

Два человека погибли и еще пять ранены в результате ударов, которые нанес враг 29 мая по Пологовскому и Васильевскому районам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в общей сложности в течение суток оккупанты нанесли 507 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 41 авиационный обстрел по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Копаням, Новоселовке, Малиновке, Верхней Терсе, Ольговскому и Гуляйпольскому. Кроме того:

  • 301 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
    • 1 обстрел из РСЗО накрыл Новоданиловку.
      • 164 артудара нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

        "Поступило 20 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", - рассказал Федоров.

        Напомним

        Накануне два человека погибли и трое были ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе, что в Запорожье. Кроме того, после атаки почти 600 абонентов остались без электроснабжения. Управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома.

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        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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