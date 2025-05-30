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Атака ворога на Запоріжжя: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Київ • УНН

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Внаслідок ворожих ударів по Пологівському та Василівському районах Запорізької області 29 травня загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Окупанти завдали 507 ударів по 17 населених пунктах.

Атака ворога на Запоріжжя: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Дві людини загинули та ще п’ять поранені внаслідок ударів, яких завдав ворог 29 травня по Пологівському та Василівському районах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 507 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 41 авіаційний обстріл по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Копаням, Новоселівці, Малинівці, Верхній Терсі, Ольгівському та Гуляйпільському. Крім того:

  • 301 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
    • 1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.
      • 164 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

        "Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федоров.

        Нагадаємо

        Напередодні двоє людей загинули та троє були поранені внаслідок ворожого удару по Верхній Терсі, що на Запоріжжі. Крім того, після атаки майже 600 абонентів залишилися без електропостачання. Керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

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