Ворожий удар по Запорізькій області: двоє загиблих, троє поранених, майже 600 абонентів без світла

Двоє людей загинули та троє - поранені внаслідок ворожого удару по Верхній Терсі, що на Запоріжжі. Крім того, після атаки майже 600 абонентів без електропостачання. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За словами голови ОВА, керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки.

Загинули двоє чоловіків. Трьом людям - двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків - зазначив Федоров.

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Крім того, за даними голови ОВА, майже 600 абонентів без електропостачання внаслідок ворожого обстрілу Верхньої Терси.

російськими керованими авіабомбами повністю зруйновані п’ять, пошкоджені 50 приватних будинків, один з будинків загорівся.

Через понівечені повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

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