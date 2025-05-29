Вражеский удар по Запорожской области: двое погибших, трое раненых, почти 600 абонентов без света
Киев • УНН
В результате атаки на Верхнюю Терсу, Запорожская область, управляемыми авиабомбами погибли двое мужчин, трое людей ранены. Почти 600 абонентов остались без электроснабжения.
Два человека погибли и трое - ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе в Запорожской области. Кроме того, после атаки почти 600 абонентов без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома.
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Добавим
Кроме того, по данным главы ОВА, почти 600 абонентов без электроснабжения в результате вражеского обстрела Верхней Терсы.
российскими управляемыми авиабомбами полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов, один из домов загорелся.
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Напомним
На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома.
Армия рф утром ударила КАБами по Запорожской области: люди оказались под завалами29.05.25, 08:55 • 2006 просмотров