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Вражеский удар по Запорожской области: двое погибших, трое раненых, почти 600 абонентов без света

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В результате атаки на Верхнюю Терсу, Запорожская область, управляемыми авиабомбами погибли двое мужчин, трое людей ранены. Почти 600 абонентов остались без электроснабжения.

Вражеский удар по Запорожской области: двое погибших, трое раненых, почти 600 абонентов без света

Два человека погибли и трое - ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе в Запорожской области. Кроме того, после атаки почти 600 абонентов без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома.

Погибли двое мужчин. Трем людям - двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков 

- отметил Федоров.

Добавим

Кроме того, по данным главы ОВА, почти 600 абонентов без электроснабжения в результате вражеского обстрела Верхней Терсы.

российскими управляемыми авиабомбами полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов, один из домов загорелся.

Из-за поврежденных воздушных линий электропередачи аварийно прекращено электроснабжение 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвижевской и Гуляйпольской общин 

- отметил Федоров.

Напомним

На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома.

Армия рф утром ударила КАБами по Запорожской области: люди оказались под завалами29.05.25, 08:55 • 2006 просмотров

Антонина Туманова

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