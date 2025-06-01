Запорізьку область атакували понад 500 разів за добу: є поранені та зруйновані будинки

Остання доба в Запорізькій області була надзвичайно напруженою — зафіксовано понад 500 обстрілів з боку російських військ. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Остання доба для Запорізької області була досить складною. Почнемо з того, що ворог більш ніж 500 разів обстріляв територію Запорізької області. Здебільшого то були прифронтові населені пункти. 17 саме населених пунктів. Але також ворог тероризував і безпосередньо обласний центр - місто Запоріжжя. За добу ми отримали 32 повідомлення про руйнування будинків, споруд. І все це лише за одну добу -зазначив Федоров.

Найінтенсивніші атаки, за його словами, тривали вночі: повітряна тривога лунала протягом 12 годин. Близько 4:00 ранку розпочалися обстріли дронами-камікадзе "Шахед" та ракетами.

На сьогодні в нас є повідомлення про те, що 7 шахедами ворог влучив по житлових обʼєктах та критичної інфраструктури, а також однією ракетою - додав начальник ОВА.

Унаслідок атак постраждали троє людей. 74-річна жінка була шпиталізована, її стан — середньої тяжкості.

Ще двоє — 46-річна жінка та 54-річний чоловік — отримали допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації. За попередніми даними, пошкоджено три багатоповерхівки, 29 приватних будинків (деякі з них повністю зруйновані), 10 нежитлових споруд, комерційні приміщення, гаражі та один об’єкт критичної інфраструктури.

Мешканцям знищених будинків нададуть сертифікати "єВідновлення" для придбання нового житла. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо

Раніше Федоров повідомляв, що 1 червня росія атакувала Запоріжжя дронами, поранено людину. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки, виникли займання.