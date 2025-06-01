В россии обвалился еще один мост

Утром 01 июня стало известно об обвале еще одного моста в россии, в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом информирует в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает УНН.

Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошел обвал моста - говорится в заметке чиновника.

Хинштейн сообщил, что часть поезда упала на дорогу под мостом.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза травмированы ноги - написал губернатор.

"Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы", - добавил Хинштейн.

Напомним

В Брянской области россии, в ночь на 1 июня, мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту москва - Климово. Поезд сошел с рельсов. В результате инцидента семь человек погибли.

Согласно оперативной информации по состоянию на 07:00, госпитализировано 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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