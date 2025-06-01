В россии обвалился еще один мост

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня
04:00 • 16717 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 55433 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 78403 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 84891 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 91497 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 121560 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 142769 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 130001 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 109767 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 288425 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.4м/с
70%
751мм
Популярные новости

Представительница Таиланда победила на конкурсе Мисс Мира в Индии: украинка Мария Мельниченко попала в топ-8

31 мая, 19:46 • 17260 просмотра

Арестант СИЗО обманул семьи военных на 350 тыс грн продавая несуществующие запчасти к РЭБ

31 мая, 21:07 • 11488 просмотра

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

31 мая, 22:23 • 13695 просмотра

В Брянской области рф мост обрушился на пассажирский поезд: есть погибшие и раненые (видео)

00:39 • 8736 просмотра

США озвучили крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

03:10 • 33354 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

04:00 • 16717 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 161099 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 181267 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 189141 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 288425 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 55433 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 74924 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 108869 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 93911 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 166331 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

В россии обвалился еще один мост

Киев • УНН

 • 950 просмотра

В Курской области рф обвалился мост во время движения поезда. Часть локомотива упала на дорогу, машинист получил травмы ног, движение транспорта перекрыто.

В россии обвалился еще один мост

Утром 01 июня стало известно об обвале еще одного моста в россии, в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом информирует в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает УНН.

Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошел обвал моста

- говорится в заметке чиновника.

Хинштейн сообщил, что часть поезда упала на дорогу под мостом.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза травмированы ноги 

- написал губернатор.

"Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы", - добавил Хинштейн.

Напомним

В Брянской области россии, в ночь на 1 июня, мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту москва - Климово. Поезд сошел с рельсов. В результате инцидента семь человек погибли.

Согласно оперативной информации по состоянию на 07:00, госпитализировано 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В рф произошел взрыв на железной дороге: 22 вагона с каменным углем сошли с рельсов06.11.24, 17:33 • 18770 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКриминал и ЧП
Брянская область
Курская область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9