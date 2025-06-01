В россии обвалился еще один мост
Киев • УНН
В Курской области рф обвалился мост во время движения поезда. Часть локомотива упала на дорогу, машинист получил травмы ног, движение транспорта перекрыто.
Утром 01 июня стало известно об обвале еще одного моста в россии, в Курской области во время движения грузового локомотива. Об этом информирует в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает УНН.
Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошел обвал моста
Хинштейн сообщил, что часть поезда упала на дорогу под мостом.
По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза травмированы ноги
"Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы", - добавил Хинштейн.
Напомним
В Брянской области россии, в ночь на 1 июня, мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту москва - Климово. Поезд сошел с рельсов. В результате инцидента семь человек погибли.
Согласно оперативной информации по состоянию на 07:00, госпитализировано 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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