У росії обвалився ще один міст
Київ • УНН
У Курській області рф обвалився міст під час руху потяга. Частина локомотива впала на дорогу, машиніст отримав травми ніг, рух транспорту перекрито.
Вранці 01 червня стало відомо про обвал ще одного моста в росії, у Курській області під час руху вантажного локомотива. Про це інформує у своєму Telegram-каналі губернатор Курської області Олександр Хінштейн, передає УНН.
Сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту
Хінштейн повідомив, що частина поїзда впала на дорогу під мостом.
За попередньою інформацією, у одного з машиністів тепловоза травмовано ноги
"Автомобільна дорога під мостом перекрита, рух організований в об'їзд. Причину обвалення мосту буде встановлено. На місці працюють усі оперативні служби", - додав Хінштейн.
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У Брянській області росії, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом москва - Климове. Потяг зійшов із рейок. Внаслідок інциденту семеро людей загинули.
Згідно з оперативною інформацією станом на 07:00, госпіталізовано 47 осіб, у тому числі троє дітей. Троє постраждалих - у тяжкому стані, у тому числі одна дитина. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.
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