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У росії обвалився ще один міст

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

У Курській області рф обвалився міст під час руху потяга. Частина локомотива впала на дорогу, машиніст отримав травми ніг, рух транспорту перекрито.

У росії обвалився ще один міст

Вранці 01 червня стало відомо про обвал ще одного моста в росії, у Курській області під час руху вантажного локомотива. Про це інформує у своєму Telegram-каналі губернатор Курської області Олександр Хінштейн, передає УНН.

Сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка Залізногірського району під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту

- йдеться у дописі чиновника.

Хінштейн повідомив, що частина поїзда впала на дорогу під мостом.

За попередньою інформацією, у одного з машиністів тепловоза травмовано ноги 

- написав губернатор.

"Автомобільна дорога під мостом перекрита, рух організований в об'їзд. Причину обвалення мосту буде встановлено. На місці працюють усі оперативні служби", - додав Хінштейн.

Нагадаємо

У Брянській області росії, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг, який прямував за маршрутом москва - Климове. Потяг зійшов із рейок. Внаслідок інциденту семеро людей загинули.

Згідно з оперативною інформацією станом на 07:00, госпіталізовано 47 осіб, у тому числі троє дітей. Троє постраждалих - у тяжкому стані, у тому числі одна дитина. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. 

У рф стався вибух на залізниці: 22 вагони з кам'яним вугіллям зійшли з рейок06.11.24, 17:33 • 18772 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
Брянська область
Курська область
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