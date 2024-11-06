В рф произошел взрыв на железной дороге: 22 вагона с каменным углем сошли с рельсов
Киев • УНН
На железной дороге в Башкортостане произошел взрыв, в результате которого с рельсов сошли 22 вагона с углем. Задержан 31-летний житель Ставропольского края, которого подозревают в диверсии.
В Башкортостане, который является субъектом рф, произошел взрыв на железной дороге. В результате подрыва поезда с рельсов сошло 22 вагона с каменным углем, передает УНН со ссылкой на Baza.
Детали
По данным Baza, взрыв произошел в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дема и Черниковка. В результате происшествия с рельсов сошли 22 вагона. Большинство из них перевернулись. Также были повреждены контактные опоры, контактная сеть и железнодорожное полотно.
Предварительно взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.
Через два дня сотрудниками спецслужб был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И. Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».
Диверсия на железной дороге: в рф горят релейные шкафы7 июля 2023, 16:51 • 1030331 просмотр