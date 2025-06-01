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ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW

Київ • УНН

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Українські війська просунулися на захід від Запоріжжя, біля Вовчанська й Торецька. кремль готується до затяжної війни з Україною та можливого конфлікту з НАТО.

ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW

Обмежені або спроби більш широких наступів зс рф зафіксовано на різних напрямках фронту, тим часом українські оборонці продавили ворога на Запоріжжі. Крім того, у Інституті вивчення війни (ISW) зауважують, що кремль продовжує формувати базу для продовження затяжної війни з Україною та імовірного конфлікту з НАТО, а заяви представників з питань "оборони" рф, свідчать про більші наміри, ніж спроба окупувати 4 області України.

Передає УНН із посиланням на Institute for the Study of War.

Деталі

Українські війська просунулися на західній частині Запоріжжя. У Інституті вивчення війни проаналізували просування захисників України: 

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Кам'янського (на південний захід від Оріхова).

- пише ISW.

Загалом, Українські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська та Торецька, а також у західній частині Запоріжжя, ідеться у аналізі. 

Тим часом окупанти здійснили обмежені наступи на Херсонському напрямку 31 травня, але не просунулися.

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Але, за даними ISW, російські війська нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Разом з тим зс рф продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку 31 травня, але не просунулися вперед. Без просувань, попри спробу наступу на Покровському напрямку (дані 31 травня). Наступальні операції поблизу самого Торецька загарбники також здійснювали, але за даними ISW - ідеться про те, що ЗСУ також просунулись поблизу цього населенного пункту.

зс рф провели наступ на північ від Лимана поблизу Торського; на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;на південний схід від Сіверська поблизу Івано-Дарівки. Повідомляється, що загарбники продовжили спроби наступальних операцій на напрямку Часів Яр - ворог не просунувся вперед, зазначають у Institute for the Study of War.

Також російські війська атакували на північний схід від Куп'янська; на північ від Куп'янська. Втім саме на харківському напрямку нещодавно просунулися українські війська, пише ISW. 

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Загарбники продовжували наступальні операції в Сумській області 31 травня, але не досягли підтвердженого прогресу.

Тим часом кремль продовжує зусилля з підготовки російського суспільства та оборонно-промислової бази росії (ОПР) до затяжної війни з Україною та потенційної майбутньої війни з НАТО, пише ISW.

Президент росії володимир путін 30 травня підписав указ, який дозволяє уряду росії позбавляти прав акціонерів оборонно-промислових підприємств у разі невиконання підприємством державних оборонних замовлень під час воєнного стану. Указ дозволяє міністерству промисловості і торгівлі росії призначити керуючу компанію.

Путін, ймовірно, встановлює правові умови, які дозволять уряду Росії захопити елементи російської економіки та ОПР у разі запровадження Кремлем повного воєнного стану

- пише ISW.

Також у інституті вивчення війни нагадали, що кремль продовжує шантаж щодо імовірної загрози втрат Україною територій.

Голова комітету державної думи росії з питань оборони андрій картаполов 31 травня заявив кремлівському новинному агентству ТАСС, що Україна начебто "ризикує втратити міста Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв", якщо відмовиться від мирного врегулювання. Він заявив, що кожен день, коли Україна зволікає з дипломатичним вирішенням війни, буцімто "погіршує умови для України".

Нагадаємо

Протягом 31 травня на фронті відбулося 166 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Росіяни завдали ракетних та авіаударів, здійснили тисячі обстрілів позицій ЗСУ.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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