Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в районі Куп'янська: рф тисне з трьох сторін

російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох сторін, зокрема з півночі. Ворог не підійшов до самого міста, але дуже старається. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

На Куп'янську три боки на які вони (росіяни – ред.) тиснуть. Це спроба навести стабільну переправу через річку Оскіл, це тиск на саме місто Куп'янськ – намагання тиснути на нього з півночі. Ще не підійшли до самого міста, але дуже стараються. Також на сході на межі напрямків намагаються через річку Чорний Жеребець тиснути на (селище – ред.) Борова. Тому вони там намагаються зробити ще одну точку докладання зусиль - розповів Віктор Трегубов.

Доповнення

Трегубов повідомляв, що в районі Котлиного на Покровському напрямку Донецької області й на захід від нього російські окупанти трохи відходять назад.

19 квітня повідомлялося, що по Куп'янську росіяни масовано вдарили з авіації, скинувши 10 КАБів.

Окупанти постійно намагаються встановити переправу через річку Оскіл на Харківщині - Трегубов