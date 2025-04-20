Речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в районі Куп'янська: рф тисне з трьох сторін
Київ • УНН
За словами речника ОСУВ "Хортиця", ворог тисне на Куп'янськ з трьох напрямків. Окупанти намагаються форсувати Оскіл, Чорний Жеребець та дістатися міста з півночі, але ще не підійшли впритул.
російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янськ в Харківській області з трьох сторін, зокрема з півночі. Ворог не підійшов до самого міста, але дуже старається. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
На Куп'янську три боки на які вони (росіяни – ред.) тиснуть. Це спроба навести стабільну переправу через річку Оскіл, це тиск на саме місто Куп'янськ – намагання тиснути на нього з півночі. Ще не підійшли до самого міста, але дуже стараються. Також на сході на межі напрямків намагаються через річку Чорний Жеребець тиснути на (селище – ред.) Борова. Тому вони там намагаються зробити ще одну точку докладання зусиль
Доповнення
Трегубов повідомляв, що в районі Котлиного на Покровському напрямку Донецької області й на захід від нього російські окупанти трохи відходять назад.
19 квітня повідомлялося, що по Куп'янську росіяни масовано вдарили з авіації, скинувши 10 КАБів.
Окупанти постійно намагаються встановити переправу через річку Оскіл на Харківщині - Трегубов02.04.25, 15:10 • 20384 перегляди