В районі Котлиного й на захід від нього росіяни трохи відходять назад - речник ОСУВ "Хортиця"

В районі Котлиного на Покровському напрямку Донецької області й на захід від нього російські окупанти трохи відходять назад. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Цікавий елемент Покровського напрямку полягає в тому, що як раз там попри те, що росіяни докладають там найбільше зусиль, вони мають найменший успіх. В районі Котлиного й на захід від нього вони навіть трохи відходять назад й це добре", - розповів Трегубов.

За його словами, не було жодного затишшя в Часовому Яру.

В Часовому Яру міські бої не затихають. Конкретно за останні години не скажу, але маю серйозну підозру, що там ніякого затишшя не мало бути, тому що я не уявляю, як це можливо в умовах активного міського бою - зазначив Трегубов.

Доповнення

У неділю, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія намагається створити враження тиші, але на фронті тривають активні бої. За даними Сирського, ворог здійснив сотні обстрілів та десятки штурмів за останній час.

Велика Британія закликала росію взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню в Україні, "а не просто одноденної паузи".

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