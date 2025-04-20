Британія закликає росію до повного перемир'я а не "одноденної паузи"

Велика Британія закликала росію взяти на себе зобов’язання щодо повного припинення вогню в Україні, "а не просто одноденної паузи". Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву британського Міністерства закордонних справ, передає УНН.

Україна взяла на себе зобов’язання повністю припинити вогонь. Ми закликаємо росію зробити те саме - заявив представник британського МЗС.

За його словами, пауза дасть змогу провести переговори про справедливий і міцний мир.

"Зараз настав момент, коли путін повинен показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення", - зазначено в заяві.

Нагадаємо

У суботу, 19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава МЗС Андрій Сибіга сумнівається у дієвості оголошеного путіним 30-годинного "великоднього перемир'я". Україна погодилася на 30 днів тиші за пропозицією США від 11 березня і готова, якщо росія припинить вогонь.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сумнівається, що росія дотримається "великоднього перемир'я". Заяви кремля про тишу не відповідають реальній ситуації на частині фронту.

ЄС хоче бачити докази "великоднього перемир'я" путіна