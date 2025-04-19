"Не на 30 годин, на 30 днів": у МЗС України відповіли на заяву путіна про "великоднє перемир’я"
Київ • УНН
Глава МЗС Андрій Сибіга сумнівається у дієвості оголошеного путіним 30-годинного "великоднього перемир'я". Україна погодилася на 30 днів тиші за пропозицією США від 11 березня і готова, якщо росія припинить вогонь.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив сумніви щодо дієвості оголошеного путіним 30-годинного "великоднього перемир'я". Глава МЗС заявив, що Україна ще 11 березня погодилися з пропозицією Сполучених Штатів Америки щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Про це інформує УНН із посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Україна робить свій крок. Президент Володимир Зеленський прямо заявив: так, Україна готова до повного припинення вогню, якщо росія дійсно його припинить
"Але не на 30 годин. На 30 днів, як ми домовилися в Джидді 11 березня. Тепер москва має продемонструвати, чи серйозно вона ставиться до миру", - додав він.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".
Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову19.04.25, 20:41 • 3868 переглядiв