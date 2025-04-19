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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
18:41 • 2506 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

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"Не на 30 часов, на 30 дней": в МИД Украины ответили на заявление путина о "пасхальном перемирии"

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига сомневается в действенности объявленного путиным 30-часового "пасхального перемирия". Украина согласилась на 30 дней тишины по предложению США от 11 марта и готова, если россия прекратит огонь.

"Не на 30 часов, на 30 дней": в МИД Украины ответили на заявление путина о "пасхальном перемирии"

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил сомнения относительно действенности объявленного путиным 30-часового "пасхального перемирия". Глава МИД заявил, что Украина еще 11 марта согласилась с предложением Соединенных Штатов Америки относительно полного временного прекращения огня на 30 дней. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Украина делает свой шаг. Президент Владимир Зеленский прямо заявил: да, Украина готова к полному прекращению огня, если россия действительно его прекратит

- отметил Андрей Сибига.

"Но не на 30 часов. На 30 дней, как мы договорились в Джидде 11 марта. Теперь москва должна продемонстрировать, серьезно ли она относится к миру", - добавил он.

Напомним

российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба рф валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

Несмотря на объявление российским диктатором "пасхального перемирия" оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие19.04.25, 20:41 • 2496 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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