Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина предлагает продлить режим тишины после пасхальных суток 20 апреля. Это произойдет, если полная тишина действительно воцарится на фронте.
Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс
Украинским военным поступил приказ прекратить огонь после начала "пасхального перемирия" - СМИ19.04.25, 21:24 • 1780 просмотров
Напомним
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.