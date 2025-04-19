Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна пропонує продовжити режим тиші після великодньої доби 20 квітня. Це станеться, якщо повна тиша дійсно запанує на фронті.
Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс
Українським військовим надійшов наказ припинити вогонь після початку "великоднього перемир'я" - ЗМІ19.04.25, 21:24 • 2464 перегляди
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російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир'я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.