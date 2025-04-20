Британия призывает Россию к полному перемирию, а не к "однодневной паузе"
Киев • УНН
Великобритания призвала Россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня, а не только по однодневной паузе. Полная тишина позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире, заявили в британском МИДе.
Великобритания призвала россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине, "а не просто однодневной паузы". Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление британского Министерства иностранных дел, передает УНН.
Украина взяла на себя обязательства полностью прекратить огонь. Мы призываем россию сделать то же самое
По его словам, пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.
"Сейчас настал момент, когда путин должен показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение", - говорится в заявлении.
Напомним
В субботу, 19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.
Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Глава МИД Андрей Сибига сомневается в действенности объявленного путиным 30-часового "пасхального перемирия". Украина согласилась на 30 дней тишины по предложению США от 11 марта и готова, если россия прекратит огонь.
Глава МИД Италии Антонио Таяни сомневается, что россия соблюдет "пасхальное перемирие". Заявления кремля о тишине не соответствуют реальной ситуации на части фронта.
ЕС хочет видеть доказательства "пасхального перемирия" путина20.04.25, 02:21 • 2246 просмотров