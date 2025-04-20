Італія не вірить у дотримання путіним "великоднього перемир'я" в Україні
Київ • УНН
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сумнівається, що росія дотримається "великоднього перемир'я". Заяви кремля про тишу не відповідають реальній ситуації на частині фронту.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сумнівається, що президент росії володими путін дотримається "великоднього перемир'я" в Україні. Про це інформує видання Ansa, передає УНН.
Неясно, як росія дотримуватиметься короткочасного перемир'я, тоді як путін має ухвалити рішення остаточно припинити розпочату війну. Ви повинні позитивно відреагувати на прохання президента (Дональда. - ред.) Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню
"Мир повинен бути справедливим і тривалим у часі", - додав італійський політик.
Очільник МЗС Італії також зазначив, що кожен крок до миру важливий та що слід заохочувати всі сторони до переговорів.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".
Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського заявив, що попри заяви кремля, на Курщині та в Бєлгородській області режим тиші не працює. Крім того, обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті, а обіцянки тиші залишаються словами.
Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову19.04.25, 20:41 • 8042 перегляди