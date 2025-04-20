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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
18:41 • 8054 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

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Італія не вірить у дотримання путіним "великоднього перемир'я" в Україні

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сумнівається, що росія дотримається "великоднього перемир'я". Заяви кремля про тишу не відповідають реальній ситуації на частині фронту.

Італія не вірить у дотримання путіним "великоднього перемир'я" в Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сумнівається, що президент росії володими путін дотримається "великоднього перемир'я" в Україні. Про це інформує видання Ansa, передає УНН.

Неясно, як росія дотримуватиметься короткочасного перемир'я, тоді як путін має ухвалити рішення остаточно припинити розпочату війну. Ви повинні позитивно відреагувати на прохання президента (Дональда. - ред.) Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню

- заявив Антоніо Таяні.

"Мир повинен бути справедливим і тривалим у часі", - додав італійський політик.

Очільник МЗС Італії також зазначив, що кожен крок до миру важливий та що слід заохочувати всі сторони до переговорів.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".

Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського заявив, що попри заяви кремля, на Курщині та в Бєлгородській області режим тиші не працює. Крім того, обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті, а обіцянки тиші залишаються словами. 

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову19.04.25, 20:41 • 8042 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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