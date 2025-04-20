Зеленський після доповіді Сирського: "тиші" путіна немає на частині фронту
Київ • УНН
Зеленський після доповіді Сирського підтвердив, що оголошений кремлем режим тиші не працює на Курщині, Білгородщині та частині фронту. російські удари тривають, а дії України будуть дзеркальними.
Президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського заявив, що попри заяви кремля, на Курщині та в Бєлгородській області режим тиші не працює. Крім того, обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті, а обіцянки тиші залишаються словами. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-акаунт Глави держави.
Доповідь головкома. Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше
Президент України також нагадав, що українські дії "є та будуть дзеркальними".
Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність росії
"Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у росії", - підсумував Зеленський.
За його словами, він очікує оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".
Президент Володимир Зеленський заявив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми та не стихає артилерія. Україна не довіряє словам москви та готова дзеркально відповідати на кожен удар.
На Запоріжжі під час "перемир'я" російський дрон поранив чоловіка19.04.25, 21:58 • 1476 переглядiв