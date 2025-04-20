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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
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Зеленский после доклада Сырского: "тишины" путина нет на части фронта

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Зеленский после доклада Сырского подтвердил, что объявленный кремлем режим тишины не работает на Курщине, Белгородщине и части фронта. российские удары продолжаются, а действия Украины будут зеркальными.

Зеленский после доклада Сырского: "тишины" путина нет на части фронта

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт Главы государства.

Доклад главкома. Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях. Курщина и Белгородская область – на эту территорию пасхальные заявления путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются. На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. На части направлений тише

- говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Президент Украины также напомнил, что украинские действия "есть и будут зеркальными".

Наши действия есть и будут зеркальными. Предложение 30-дневной полной и безусловной тишины – на столе, ответ должны дать в москве. Украина вместе с нашими партнерами готова максимально конструктивно двигаться к миру, но нужна соответствующая готовность россии

- отметил Глава государства.

"Самое главное – сейчас очевидно, кто на самом деле был причиной войны все это время. Как только путин действительно приказал уменьшить количество и жестокость ударов, боевых действий и убийств стало меньше. Единственный источник этой войны и ее затягивания – в россии", - подытожил Зеленский.

По его словам, он ожидает обновления информации с фронта в докладах на 00:00.

Напомним

российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба рф валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

Президент Владимир Зеленский заявил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и не стихает артиллерия. Украина не доверяет словам москвы и готова зеркально отвечать на каждый удар.  

На Запорожье во время "перемирия" российский дрон ранил мужчину19.04.25, 21:58 • 1476 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
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