На Запорожье во время "перемирия" российский дрон ранил мужчину
Киев • УНН
19 апреля около 20:00 в с. Приморское на Запорожье вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате 42-летний мужчина получил ранения, его авто повреждено.
Около 20 часов 19 апреля в с. Приморское Запорожской области в результате атаки вражеского дрона был ранен мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.
Два часа назад в с. Приморское в результате атаки вражеского дрона получил ранения 42-летний мужчина. Его автомобиль поврежден
Глава Запорожской ОВА опубликовал сообщение в 22:10. Таким образом, обстрел российским дроном произошел около 20 часов, после объявленного президентом рф владимиром путиным "пасхального перемирия", которое должно было наступить с 18:00.
Напомним
российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба рф валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".
Несмотря на объявление российским диктатором "пасхального перемирия", оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
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