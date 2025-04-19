Вечерний удар рф по Херсону: огнем уничтожено 7 квартир в многоэтажке
Киев • УНН
Вечером 19 апреля россия атаковала Херсон после объявления "пасхального перемирия", попав 8 дронами в многоэтажку, где загорелось 7 квартир. Также вражеские беспилотники били по гражданскому авто в Урожайном и по Станиславу.
Вечером 19 апреля россия атаковала жилой дом в Херсоне после объявления путиным так называемого "пасхального перемирия". В результате обстрела загорелись 7 квартир в многоэтажке, есть попадание в гражданский автомобиль. Об этом информирует УНН со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).
Около 18:00 в результате попадания 8-ми вражеских FPV дронов загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона
Через час городские власти проинформировали об очередных попаданиях вражеских беспилотников.
"19:05 - российский дрон попал в гражданский автомобиль в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. 19:12 - вражеский FPV ударил по Станиславу", - сообщила Херсонская ОВА.
"К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности. Держим строй!", добавили в администрации.
Напомним
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.
Перемирие без перемирия: в СНБО заявили, что оккупанты продолжают вести огонь по всем направлениям19.04.25, 18:40 • 2726 просмотров