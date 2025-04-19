Вечерний удар рф по Херсону: огнем уничтожено 7 квартир в многоэтажке

Вечером 19 апреля россия атаковала жилой дом в Херсоне после объявления путиным так называемого "пасхального перемирия". В результате обстрела загорелись 7 квартир в многоэтажке, есть попадание в гражданский автомобиль. Об этом информирует УНН со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию (ОВА).

Около 18:00 в результате попадания 8-ми вражеских FPV дронов загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона - говорится в сообщении.

Через час городские власти проинформировали об очередных попаданиях вражеских беспилотников.

"19:05 - российский дрон попал в гражданский автомобиль в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. 19:12 - вражеский FPV ударил по Станиславу", - сообщила Херсонская ОВА.

"К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности. Держим строй!", добавили в администрации.

Напомним

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

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