Вечірній удар рф по Херсону: вогнем знищено 7 квартир у багатоповерхівці

Ввечері 19 квітня росія атакувала житловий будинок у Херсоні після оголошення путіним так званого "великоднього перемир'я". Внаслідок обстрілу загорілись 7 квартир у багатоповерхівці, є влучання у цивільне авто. Про це інформує УНН із посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Близько 18:00 внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV дронів загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсона - йдеться у дописі.

За годину міська влада влада поінформувала про чергові влучання ворожих безпілотників.

"19:05 - російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. 19:12 - ворожий FPV вдарив по Станіславу", - повідомила Херсонська ОВА.

"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів - значить наражати себе на небезпеку. Тримаємо стрій!", додали в адміністрації.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Перемир'я без перемир'я: у РНБО заявили, що окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках