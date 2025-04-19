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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
18:41 • 3958 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

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На Запоріжжі під час "перемир'я" російський дрон поранив чоловіка

Київ • УНН

 • 88 перегляди

19 квітня близько 20:00 у с. Приморське на Запоріжжі ворожий дрон атакував автомобіль. Внаслідок цього 42-річний чоловік отримав поранення, його авто пошкоджено.

На Запоріжжі під час "перемир'я" російський дрон поранив чоловіка

Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена

- написав чиновник о 22:10.

Очільник Запорізької ОВА опублікував повідомлення о 22:10. Таким чином, обстріл російським дроном відбувся близько 20-ї години, після оголошеного президентом рф володимиром путіним "великоднього перемир'я", яке мало настати з 18:00.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".

Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Вечірній удар рф по Херсону: вогнем знищено 7 квартир у багатоповерхівці19.04.25, 20:41 • 3724 перегляди

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