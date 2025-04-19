На Запоріжжі під час "перемир'я" російський дрон поранив чоловіка
Київ • УНН
19 квітня близько 20:00 у с. Приморське на Запоріжжі ворожий дрон атакував автомобіль. Внаслідок цього 42-річний чоловік отримав поранення, його авто пошкоджено.
Близько 20 години 19 квітня у с. Приморське Запорізької області внаслідок атаки ворожого дрона було поранено чоловіка. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена
Очільник Запорізької ОВА опублікував повідомлення о 22:10. Таким чином, обстріл російським дроном відбувся близько 20-ї години, після оголошеного президентом рф володимиром путіним "великоднього перемир'я", яке мало настати з 18:00.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".
Попри оголошення російським диктатором "великоднього перемир'я" окупанти продовжують вести вогонь на всіх напрямках. Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
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