Зеленський: російські штурми на деяких ділянках фронту продовжуються, очікую доповіді Сирського
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми та не стихає артилерія. Україна не довіряє словам москви та готова дзеркально відповідати на кожен удар.
На деяких ділянках фронту все ще продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Поки що згідно з доповіддю Головкома на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. Тому довіри словам із москви немає. Ми надто добре знаємо, як москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь
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