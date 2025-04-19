Зеленский: российские штурмы на некоторых участках фронта продолжаются, ожидаю доклада Сырского
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и не стихает артиллерия. Украина не доверяет словам москвы и готова зеркально отвечать на каждый удар.
На некоторых участках фронта все еще продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ
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Президент добавил, что на 21:30 и на 22:00 ожидаю детальные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой относительно ситуации на конкретных направлениях.
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российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.