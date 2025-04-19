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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

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Зеленский: российские штурмы на некоторых участках фронта продолжаются, ожидаю доклада Сырского

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмы и не стихает артиллерия. Украина не доверяет словам москвы и готова зеркально отвечать на каждый удар.

Зеленский: российские штурмы на некоторых участках фронта продолжаются, ожидаю доклада Сырского

На некоторых участках фронта все еще продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ 

- сообщил Зеленский.

Украинским военным поступил приказ прекратить огонь после начала "пасхального перемирия" - СМИ19.04.25, 21:24 • 1868 просмотров

Президент добавил, что на 21:30 и на 22:00 ожидаю детальные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой относительно ситуации на конкретных направлениях.

Перемирие без перемирия: в СНБО заявили, что оккупанты продолжают вести огонь по всем направлениям19.04.25, 19:40 • 2724 просмотра

Ранее

российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Антонина Туманова

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