Зеленский: российские штурмы на некоторых участках фронта продолжаются, ожидаю доклада Сырского

На некоторых участках фронта все еще продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Пока согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия. Поэтому доверия словам из москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ