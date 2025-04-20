Италия не верит в соблюдение путиным "пасхального перемирия" в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сомневается, что президент России Владимир Путин соблюдет "пасхальное перемирие" в Украине. Об этом информирует издание Ansa, передает УНН.

Неясно, как Россия будет придерживаться кратковременного перемирия, в то время как Путин должен принять решение окончательно прекратить начатую войну. Вы должны позитивно отреагировать на просьбу президента (Дональда. - ред.) Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня - заявил Антонио Таяни.

"Мир должен быть справедливым и длительным во времени", - добавил итальянский политик.

Глава МИД Италии также отметил, что каждый шаг к миру важен и что следует поощрять все стороны к переговорам.

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин встретился в Кремле с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления Кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами.

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие