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Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие
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Италия не верит в соблюдение путиным "пасхального перемирия" в Украине

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Глава МИД Италии Антонио Таяни сомневается, что россия соблюдет "пасхальное перемирие". Заявления кремля о тишине не соответствуют реальной ситуации на части фронта.

Италия не верит в соблюдение путиным "пасхального перемирия" в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сомневается, что президент России Владимир Путин соблюдет "пасхальное перемирие" в Украине. Об этом информирует издание Ansa, передает УНН.

Неясно, как Россия будет придерживаться кратковременного перемирия, в то время как Путин должен принять решение окончательно прекратить начатую войну. Вы должны позитивно отреагировать на просьбу президента (Дональда. - ред.) Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня

- заявил Антонио Таяни.

"Мир должен быть справедливым и длительным во времени", - добавил итальянский политик.

Глава МИД Италии также отметил, что каждый шаг к миру важен и что следует поощрять все стороны к переговорам.

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин встретился в Кремле с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления Кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами. 

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие19.04.25, 20:41 • 8054 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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