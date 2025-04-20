Италия не верит в соблюдение путиным "пасхального перемирия" в Украине
Киев • УНН
Глава МИД Италии Антонио Таяни сомневается, что россия соблюдет "пасхальное перемирие". Заявления кремля о тишине не соответствуют реальной ситуации на части фронта.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сомневается, что президент России Владимир Путин соблюдет "пасхальное перемирие" в Украине. Об этом информирует издание Ansa, передает УНН.
Неясно, как Россия будет придерживаться кратковременного перемирия, в то время как Путин должен принять решение окончательно прекратить начатую войну. Вы должны позитивно отреагировать на просьбу президента (Дональда. - ред.) Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня
"Мир должен быть справедливым и длительным во времени", - добавил итальянский политик.
Глава МИД Италии также отметил, что каждый шаг к миру важен и что следует поощрять все стороны к переговорам.
Напомним
Российский диктатор Владимир Путин встретился в Кремле с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".
Президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления Кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами.
Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие19.04.25, 20:41 • 8054 просмотра