ЕС хочет видеть доказательства "пасхального перемирия" путина

В Европейском Союзе скептически отреагировали на заявление президента россии владимира путина о "пасхальном перемирии", подчеркнув, что москва может остановить войну в любой момент. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

у россии репутация агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня - заявила Анита Хиппер, главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

Она напомнила, что Украина еще более месяца назад заявила о готовности к безусловному прекращению огня, однако рф не продемонстрировала соответствующего шага навстречу.

"россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет… Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним

В субботу, 19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Офицер ВСУ сообщил BBC, что его часть получила приказ прекратить огонь через считанные минуты после старта "перемирия" путина. Им также приказано фиксировать нарушения и вести ответный огонь.

Если сейчас россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский после доклада Сырского подтвердил, что объявленный кремлем режим тишины не работает на Курщине, Белгородщине и части фронта. российские удары продолжаются, а действия Украины будут зеркальными.

Глава МИД Андрей Сибига сомневается в действенности объявленного путиным 30-часового "пасхального перемирия". Украина согласилась на 30 дней тишины по предложению США от 11 марта и готова, если россия прекратит огонь.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сомневается, что россия соблюдет "пасхальное перемирие". Заявления кремля о тишине не соответствуют реальной ситуации на части фронта.

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие