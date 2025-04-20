ЄС хоче бачити докази "великоднього перемир'я" путіна

У Європейському Союзі скептично відреагували на заяву президента росії володимира путіна про "великоднє перемир’я", наголосивши, що москва може зупинити війну в будь-який момент. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню - заявила Аніта Гіппер, головний речник Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер.

Вона нагадала, що Україна ще понад місяць тому заявила про готовність до безумовного припинення вогню, однак рф не продемонструвала відповідного кроку назустріч.

"росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче… Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру", - наголосила речниця.

Нагадаємо

У суботу, 19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Офіцер ЗСУ повідомив BBC, що його частина отримала наказ припинити вогонь за лічені хвилини після старту "перемир'я" путіна. Їм також наказано фіксувати порушення та вести вогонь у відповідь.

Якщо зараз росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський після доповіді Сирського підтвердив, що оголошений кремлем режим тиші не працює на Курщині, Білгородщині та частині фронту. російські удари тривають, а дії України будуть дзеркальними.

Глава МЗС Андрій Сибіга сумнівається у дієвості оголошеного путіним 30-годинного "великоднього перемир'я". Україна погодилася на 30 днів тиші за пропозицією США від 11 березня і готова, якщо росія припинить вогонь.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сумнівається, що росія дотримається "великоднього перемир'я". Заяви кремля про тишу не відповідають реальній ситуації на частині фронту.

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову