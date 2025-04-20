В районе Котлиного и к западу от него россияне немного отходят назад - спикер ОСГВ "Хортица"

В районе Котлиного на Покровском направлении Донецкой области и западнее его российские оккупанты немного отходят назад. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там несмотря на то, что россияне прилагают там наибольшие усилия, они имеют наименьший успех. В районе Котлиного и западнее его они даже немного отходят назад и это хорошо", - рассказал Трегубов.

По его словам, не было никакого затишья в Часовом Яру.

В Часовом Яру городские бои не затихают. Конкретно за последние часы не скажу, но имею серьезное подозрение, что там никакого затишья не должно было быть, потому что я не представляю, как это возможно в условиях активного городского боя - отметил Трегубов.

Дополнение

В воскресенье, 20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия пытается создать впечатление тишины, но на фронте продолжаются активные бои. По данным Сырского, враг осуществил сотни обстрелов и десятки штурмов за последнее время.

Великобритания призвала россию взять на себя обязательства по полному прекращению огня в Украине, "а не просто однодневной паузы".

ВСУ освободили около 16 квадратных километров вблизи Покровска в Донецкой области - Сырский