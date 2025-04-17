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ВСУ освободили около 16 квадратных километров вблизи Покровска в Донецкой области - Сырский

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

Украинские военные освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области вблизи Покровска. Сырский посетил бригады и решал вопросы обеспечения.

ВСУ освободили около 16 квадратных километров вблизи Покровска в Донецкой области - Сырский

В течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Мы продолжаем оборонную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко

- сообщил Сырский.

По словам Сырского, в течение последних дней он посещал все бригады, работающие в операционной зоне войск ОТУ "Донецк".

В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой самой мощной группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери

- сказал он.

Во время поездки главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировкой бригадного генерала Александра Тарнавского, работал с командирами бригад на их командных пунктах, решал проблемные вопросы, касавшиеся организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона. Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей

- добавил он.

Сырский рассказал, что враг не изменил своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения украинских воинов за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.

Лиманское направление является попыткой россиян развивать наступление на север Донецкой области - ОСГВ "Хортица"17.04.25, 13:34 • 4362 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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