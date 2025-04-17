Лиманское направление является попыткой россиян развивать наступление на север Донецкой области - ОСГВ "Хортица"

Лиманское направление для россиян - это попытка выйти на остатки Луганской области, развивать наступление на северную часть Донецкой области. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Лиманское направление - это попытка россиян выйти на остатки Луганской области, развивать наступление на северную часть Донецкой области, в том числе развивать наступление на Краматорско-Славянскую агломерацию с востока, с севера в том числе. Там не много каких-то заметных населенных пунктов, там часто бои идут в незаселенной местности, поэтому там россияне активно применяют легкие транспортные средства - сказал Трегубов.

Он также прокомментировал использование россиянами подземных коммуникаций.

"Было спорадически в Торецке, там они есть, использовались еще украинскими Силами обороны при его освобождении в 2014-2015 годах. Их пытались использовать россияне, в том числе при штурмах, но не очень успешно, потому что об этих коммуникациях известно", - отметил Трегубов.

Дополнение

11 апреля в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись возле Часового Яра. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.