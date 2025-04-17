Лиманський напрямок є спробою росіян розвивати наступ на північ Донеччини - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що Лиманський напрямок для рф - це спроба вийти на залишки Луганщини та наступати на північ Донеччини. Також росіяни намагаються використовувати підземні комунікації.
Лиманський напрямок для росіян - це спроба вийти на залишки Луганської області, розвивати наступ на північну частину Донецької області. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Лиманський напрямок - це спроба росіян вийти на залишки Луганської області, розвивати наступ на північну частину Донецької області, у тому числі розвивати наступ на Краматорсько-Слов'янську агломерацію зі сходу, з півночі в тому числі. Там не багато якихось помітних населених пунктів, там часто бої йдуть в незаселеній місцевості, тому там росіяни активно застосовують легкі транспортні засоби
Він також прокоментував використання росіянами підземних комунікацій.
"Було спорадично в Торецьку, там вони є, використовувалися ще українськими Силами оборони при його звільненні у 2014-2015 роках. Їх намагалися використовувати росіяни, у тому числі при штурмах, але не дуже успішно, тому що про ці комунікації відомо", - зазначив Трегубов.
Доповнення
11 квітня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що Сили оборони України просунулися біля Часового Яру. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів коло Торецька та Покровська.