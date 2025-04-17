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ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська на Донеччині - Сирський

Київ • УНН

 • 3858 перегляди

Українські військові звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області поблизу Покровська. Сирський відвідав бригади та розв'язував питання забезпечення.

ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська на Донеччині - Сирський

Протягом останніх тижнів Збройні сили України (ЗСУ) звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко

- повідомив Сирський.

За словами Сирського, протягом останніх днів він відвідував усі бригади, які працюють в операційні зоні військ ОТУ "Донецьк".

Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат

- сказав він.

Під час поїздки головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, працював з командирами бригад на їх командних пунктах, розв'язував проблемні питання, які стосувались організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб

- додав він.

Сирський розповів, що ворог не змінив своїх планів й надалі намагається відтіснити підрозділи українських воїнів за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.

Лиманський напрямок є спробою росіян розвивати наступ на північ Донеччини - ОСУВ "Хортиця"17.04.25, 13:34 • 4770 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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