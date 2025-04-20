Сирський доповів Зеленському: 387 обстрілів за пів доби, росія не дотримується режиму тиші
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що росія намагається створити враження тиші, але на фронті тривають активні бої. За даними Сирського, ворог здійснив сотні обстрілів та десятки штурмів за останній час.
Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на Faсebook-акаунт Глави держави.
Деталі
У неділю, 20 квітня Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського станом на 6:00. Згідно з оперативною інформацією, російські підрозділи здійснили 59 обстрілів та 5 штурмових атак на різних напрямках передової.
В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом
За словами Володимира Зеленського, на Курщині також були зафіксовані російські артилерійські удари та застосування дронів.
"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", - вкотре наголосив Глава держави.
У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники
Він зазначив, що в цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.
росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною
"Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - додав він.
Нагадаємо
У суботу, 19 квітня Президент Володимир Зеленський після вечірньої доповіді головнокомандувача Олександра Сирського заявив, що попри заяви кремля, на Курщині та в Бєлгородській області режим тиші не працює. Крім того, обстріли не припинилися на частині інших напрямків на фронті, а обіцянки тиші залишаються словами.
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