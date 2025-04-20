Сирський доповів Зеленському: 387 обстрілів за пів доби, росія не дотримується режиму тиші

Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню. Про це інформує УНН із посиланням на Faсebook-акаунт Глави держави.

У неділю, 20 квітня Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського станом на 6:00. Згідно з оперативною інформацією, російські підрозділи здійснили 59 обстрілів та 5 штурмових атак на різних напрямках передової.

В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом

За словами Володимира Зеленського, на Курщині також були зафіксовані російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", - вкотре наголосив Глава держави.

У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники