Сырский доложил Зеленскому: 387 обстрелов за полсуток, россия не соблюдает режим тишины

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны
03:00 • 7522 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 15610 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 26196 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 31173 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 22469 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 20873 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 18157 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 77466 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 85704 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 85106 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
1.1м/с
51%
749 мм
Популярные новости

"Не на 30 часов, на 30 дней": в МИД Украины ответили на заявление путина о "пасхальном перемирии"

19 апреля, 19:05 • 4162 просмотра

В США проходят протесты из-за политики Трампа: подробности

19 апреля, 20:26 • 8170 просмотра

"Замуж" за 50 000 грн: на границе раскрыт еще один фиктивный брак

19 апреля, 22:18 • 4434 просмотра

Заламинированные свидетельства о браке и рождении действительны - Минюст

19 апреля, 22:55 • 3786 просмотра

Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия в войне с россией - WP

23:39 • 11032 просмотра
публикации

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

03:00 • 7522 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 29979 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 31120 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 77466 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 108724 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 31173 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 27409 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 29532 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 30798 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 64628 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Сырский доложил Зеленскому: 387 обстрелов за полсуток, россия не соблюдает режим тишины

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что россия пытается создать впечатление тишины, но на фронте продолжаются активные бои. По данным Сырского, враг совершил сотни обстрелов и десятки штурмов за последнее время.

Сырский доложил Зеленскому: 387 обстрелов за полсуток, россия не соблюдает режим тишины

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки России создать впечатление прекращения огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на Faсebook-аккаунт Главы государства.

Подробности

В воскресенье, 20 апреля Президент Владимир Зеленский обнародовал данные доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по состоянию на 6:00. Согласно оперативной информации, российские подразделения осуществили 59 обстрелов и 5 штурмовых атак на разных направлениях передовой.

В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом

- говорится в сообщении.

По словам Владимира Зеленского, на Курщине также были зафиксированы российские артиллерийские удары и применение дронов.

"Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", - в очередной раз подчеркнул Глава государства.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодняшнего дня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники

- сообщил Президент Украины.

Он отметил, что в целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но кое-где не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается действующим

- заявил Владимир Зеленский.

"Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", - добавил он.

Напомним

В субботу, 19 апреля Президент Владимир Зеленский после вечернего доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами. 

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих20.04.25, 02:56 • 1944 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Facebook
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,167.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,611.88