Сырский доложил Зеленскому: 387 обстрелов за полсуток, россия не соблюдает режим тишины

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки России создать впечатление прекращения огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на Faсebook-аккаунт Главы государства.

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В воскресенье, 20 апреля Президент Владимир Зеленский обнародовал данные доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по состоянию на 6:00. Согласно оперативной информации, российские подразделения осуществили 59 обстрелов и 5 штурмовых атак на разных направлениях передовой.

В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом - говорится в сообщении.

По словам Владимира Зеленского, на Курщине также были зафиксированы российские артиллерийские удары и применение дронов.

"Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", - в очередной раз подчеркнул Глава государства.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодняшнего дня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники - сообщил Президент Украины.

Он отметил, что в целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но кое-где не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.

россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается действующим - заявил Владимир Зеленский.

"Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", - добавил он.

Напомним

В субботу, 19 апреля Президент Владимир Зеленский после вечернего доклада главнокомандующего Александра Сырского заявил, что несмотря на заявления кремля, на Курщине и в Белгородской области режим тишины не работает. Кроме того, обстрелы не прекратились на части других направлений на фронте, а обещания тишины остаются словами.

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих