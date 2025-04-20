Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в районе Купянска: РФ давит с трех сторон

российские оккупанты пытаются давить на Купянск в Харьковской области с трех сторон, в частности с севера. Враг не подошел к самому городу, но очень старается. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

На Купянске три стороны, на которые они (россияне – ред.) давят. Это попытка навести стабильную переправу через реку Оскол, это давление на сам город Купянск – попытка давить на него с севера. Еще не подошли к самому городу, но очень стараются. Также на востоке на границе направлений пытаются через реку Черный Жеребец давить на (поселок – ред.) Боровая. Поэтому они там пытаются создать еще одну точку приложения усилий - рассказал Виктор Трегубов.

Дополнение

Трегубов сообщал, что в районе Котлиного на Покровском направлении Донецкой области и к западу от него российские оккупанты немного отходят назад.

19 апреля сообщалось, что по Купянску россияне массированно ударили с авиации, сбросив 10 КАБов.

Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов