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Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в районе Купянска: РФ давит с трех сторон

Киев • УНН

 • 276 просмотра

По словам спикера ОСУВ "Хортица", враг давит на Купянск с трех направлений. Оккупанты пытаются форсировать Оскол, Черный Жеребец и добраться до города с севера, но еще не подошли вплотную.

Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в районе Купянска: РФ давит с трех сторон

российские оккупанты пытаются давить на Купянск в Харьковской области с трех сторон, в частности  с севера. Враг не подошел к самому городу, но очень старается. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

На Купянске три стороны, на которые они (россияне – ред.) давят. Это попытка навести стабильную переправу через реку Оскол, это давление на сам город Купянск – попытка давить на него с севера. Еще не подошли к самому городу, но очень стараются. Также на востоке на границе направлений пытаются через реку Черный Жеребец давить на (поселок – ред.) Боровая. Поэтому они там пытаются создать еще одну точку приложения усилий

- рассказал Виктор Трегубов.

Дополнение

Трегубов сообщал, что в районе Котлиного на Покровском направлении Донецкой области и к западу от него российские оккупанты немного отходят назад. 

19 апреля сообщалось, что по Купянску россияне массированно ударили с авиации, сбросив 10 КАБов.

Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов02.04.25, 15:10 • 20384 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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