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Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов

Киев • УНН

 • 19690 просмотра

Россияне не прекращают попытки установить понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Их цель – перебросить больше сил на западный берег.

Оккупанты постоянно пытаются установить переправу через реку Оскол в Харьковской области - Трегубов

Российские оккупанты постоянно пытаются установить новые понтонные переправы через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны все уничтожают, но цель рф - забросить как можно больше сил на западный берег. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Детали

Трегубов отметил, что россияне пытаются установить переправу через реку Оскол, несмотря на то, что украинские военные на днях уничтожили вражескую машину переправы.

Пытаются постоянно. Они пытаются постоянно наводить новые понтоны, здесь никакого секрета нет. Наши постоянно уничтожают все, но у россиян одна цель – забросить  как можно больше сил на западный берег 

- сказал Трегубов.

Дополнение

Заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщал, что возле Двуречной в Харьковской области была деоккупирована часть территорий. Это были очень важные, но небольшие операции Сил обороны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
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