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Окупанти постійно намагаються встановити переправу через річку Оскіл на Харківщині - Трегубов

Київ • УНН

 • 19694 перегляди

Росіяни не припиняють спроби встановити понтонні переправи через річку Оскіл на Харківщині. Їх мета - перекинути більше сил на західний берег.

Окупанти постійно намагаються встановити переправу через річку Оскіл на Харківщині - Трегубов

Російські окупанти постійно намагаються встановити нові понтонні переправи через річку Оскіл на Харківщині. Сили оборони все знищують, але мета рф - закинути  якомога більше сил на західний берег. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

Деталі

Трегубов зазначив, що росіяни пробують встановити переправу через річку Оскіл попри те, що українські військові днями знищили ворожу машину переправи.

Намагаються постійно. Вони намагаються постійно наводити нові понтони, тут ніякого секрету немає. Наші постійно знищують все, але в росіян одна ціль – закинути  якомога більше сил на західний берег 

- сказав Трегубов.

Доповнення

Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич повідомляв, що біля Дворічної на Харківщині було деокуповано частину територій. Це були дуже важливі, але невеликі операції Сил оборони.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Харківська область
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