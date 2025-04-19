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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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По Куп'янську росіяни масовано вдарили з авіації, скинувши 10 КАБів: п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 944 перегляди

росіяни скинули 10 КАБів на Куп'янськ, включно з ОДАБ-1500, п'ятеро травмовані. Загалом на Харківщині за добу загинув один та понад 120 цивільних постраждали.

По Куп'янську росіяни масовано вдарили з авіації, скинувши 10 КАБів: п'ятеро постраждалих

Російські війська за добу скинули 10 КАБів, зокрема ОДАБ-1500, на Куп'янськ у Харківській області, п'ятеро людей зазнали травм, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у Харківській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Масований обстріл Куп’янська КАБами. За добу російські війська скинули на місто 10 керованих авіаційних бомб, в тому числі - об’ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Внаслідок ворожих ударів пʼятеро людей отримали травми різної ступені тяжкості. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих

- повідомив Синєгубов у Telegram.

За даними прокуратури, російська армія завдала авіаційних ударів по місту Купʼянськ 19 квітня у період з 3:40 до 4:00. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

"Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес", - уточнили у прокуратурі.

Доповнення

За даними поліції Харківщини, за минулу добу через ворожі удари по Харкову та області загинула людина, постраждали понад 120 цивільних. Проти мирного населення російські війська застосували ракетний комплекс "Іскандер", керовані авіабомби, FPV-дрони, безпілотники, реактивні системи залпового вогню. Під обстрілами перебували місто Харків, а також Куп’янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони.

Внаслідок ударів рф по Харкову ракетами "Іскандер" напередодні загинув літній чоловік. Різних травм зазнали 114 місцевих жителів, серед яких - дев’ятеро дітей. Пошкоджено 45 багатоквартирних і приватних житлових будинків, два дитячі садки, два навчальні заклади, складські приміщення цивільного підприємства, будівлі комунальних підприємств та 25 автомобілів.

Під щільним обстрілом минулої доби знову перебував Куп’янський район. Пошкоджено приватні домоволодіння громадян і об’єкти цивільної інфраструктури. 9 людей зазнали вибухових травм і стресових реакцій.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Реактивна система залпового вогню
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