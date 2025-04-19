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По Купянску россияне массированно ударили с авиации, сбросив 10 КАБов: пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 514 просмотра

россияне сбросили 10 КАБов на Купянск, включая ОДАБ-1500, пятеро травмированы. Всего на Харьковщине за сутки погиб один и более 120 мирных жителей пострадали.

По Купянску россияне массированно ударили с авиации, сбросив 10 КАБов: пятеро пострадавших

Российские войска за сутки сбросили 10 КАБов, в том числе ОДАБ-1500, на Купянск в Харьковской области, пять человек получили травмы, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Харьковской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Массированный обстрел Купянска КАБами. За сутки российские войска сбросили на город 10 управляемых авиационных бомб, в том числе - объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500. В результате вражеских ударов пять человек получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. К счастью, обошлось без погибших

- сообщил Синегубов в Telegram.

По данным прокуратуры, российская армия нанесла авиационные удары по городу Купянск 19 апреля в период с 3:40 до 4:00. Повреждено более 10 частных жилых домов и хозяйственные постройки.

"Четыре женщины и один мужчина получили острую реакцию на стресс", - уточнили в прокуратуре.

Дополнение

По данным полиции Харьковщины, за минувшие сутки из-за вражеских ударов по Харькову и области погиб человек, пострадали более 120 гражданских. Против мирного населения российские войска применили ракетный комплекс "Искандер", управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники, реактивные системы залпового огня. Под обстрелами находились город Харьков, а также Купянский, Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы.

В результате ударов рф по Харькову ракетами "Искандер" накануне погиб пожилой мужчина. Различные травмы получили 114 местных жителей, среди которых - девять детей. Повреждено 45 многоквартирных и частных жилых домов, два детских сада, два учебных заведения, складские помещения гражданского предприятия, здания коммунальных предприятий и 25 автомобилей.

Под плотным обстрелом минувшие сутки снова находился Купянский район. Повреждены частные домовладения граждан и объекты гражданской инфраструктуры. 9 человек получили взрывные травмы и стрессовые реакции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Многоствольная ракетная установка
9К720 Искандер
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